شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت تنقل مباراة الإسماعيلي والقطن الكاميروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حصلت قناة أون سبورت على حقوق بث مباراة الإسماعيلى أمام القطن الكاميرونى ، المقرر لها الخامسة مساء بعد غد الأحد ، فى ذهاب دور الــ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة بأكثر من 12 كاميرا عالية الجودة ، لنقل كافة التفاصيل خلال اللقاء المرتقب والذى سيشهد حضور جماهيرى كبير.

يذكر أن الإسماعيلى قد تأهل لهذا الدور بعد اقصاء بطل بوروندى ماسيجير نيجوزى من الجولة التمهيدية.