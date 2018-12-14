شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت تنقل مباراة الإسماعيلي والقطن الكاميروني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حصلت قناة أون سبورت على حقوق بث مباراة الإسماعيلى أمام القطن الكاميرونى ، المقرر لها الخامسة مساء بعد غد الأحد ، فى ذهاب دور الــ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يتم بث المباراة بأكثر من 12 كاميرا عالية الجودة ، لنقل كافة التفاصيل خلال اللقاء المرتقب والذى سيشهد حضور جماهيرى كبير.
يذكر أن الإسماعيلى قد تأهل لهذا الدور بعد اقصاء بطل بوروندى ماسيجير نيجوزى من الجولة التمهيدية.
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