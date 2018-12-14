بصمة أولى وهدف جديد وسلسلة لا هزيمة ضمن 5 ملامح من فوز الأهلي أمام جيما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بدأ الأهلي مشواره في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على جيما الأثيوبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالأسكندرية ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقطع الأهلي نصف المشوار نحو بلوغ دور المجموعات إذ يحتاج رفاق المدرب محمد يوسف التعادل أو الخسارة بهدف دون رد من أجل الصعود للدور التالي واستكمال المشوار الإفريقي.

ويسلط الخليج 365 الضوء في التقرير التالي، أبرز ملامح فوز الأهلي على بطل أثيوبيا:

- الأهلي لا يعرف الخسارة

واصل الأهلي تفوقه على الفرق الإثيوبية بعدما خاض خمس مباريات سابقة، انتهت ثلاث منها بنتيجة التعادل مقابل انتصارين، وسجل الأحمر 8 أهداف بينما اهتزت شباكه ثلاث مرات.

- هدف ثاني

عاد مروان محسن للتسجيل مع الأهلي للمباراة الثانية على التوالي بعدما سجل في مباراة طلائع الجيش الماضية (هدفين)، واستطاع مهاجم الأهلي أن يسجل هدفه الإفريقي الثاني مع الأحمر حيث كان قد افتتح سجل أهدافه الإفريقية بهدف في مونانا الجابوني بذهاب دور الـ32 من النسخة الماضية في مباراة انتهت نتيجتها (4-0).

- البصمة الأولى

بعد 13 مباراة مع الأهلي منذ عودته من إعارته في صفوف سموحة، افتتح ناصر ماهر أهدافه مع الأهلي ليكتب بصمته الأولى في جميع المسابقات سواء (الدوري أو دوري أبطال إفريقيا).

- بداية

كتب محمد شريف بدايته الأولى مع الأهلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وبعد مشاركة صاحب الـ22 عامًا يكون قد خاض تسع مباريات بواقع مباراة في دوري أبطال إفريقيا وثلاث مباريات في كأس زايد وأربع مباريات في الدوري ومباراة في كأس مصر.

وأحرز لاعب وادي دجلة السابق خمسة أهداف وصنع هدفين خلال مبارياته مع الأهلي.

- سلسلة اللاهزيمة

في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2016 وتحديدًا في الجولة الثانية من دور المجموعات تعرض الأهلي لخسارة مفاجئة على يد أسيك الإيفواري بهدف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

ومنذ خسارة الأهلي من أسيك خاض الأحمر 18 مباراة إفريقية على ملعبه حقق خلالها الفوز في 12 مباراة مقابل ست تعادلات.