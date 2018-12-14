تقرير.. الأهلي قد يستعيد 3 لاعبين ويفقد آخر قبل لقاء العودة بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

دخل الأهلي مباراة جيما أبا جيفار في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا بقائمة غير مكتملة حيث لم يضم في صفوفه سوى 16 لاعبًا فقط بسبب الإصابات التي يعاني منها عناصر الفريق.

حقق الأهلي الانتصار على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 2-0، وهو ما يجعله في مباراة العودة بحاجة للخسارة بهدف نظيف في أسوأ الظروف من أجل التأهل لدور المجموعات في البطولة التي لعب الدور النهائي بها أخر نسختين.

يمتلك الأهلي فرصة لاستعادة 3 لاعبين قبل لقاء العودة المنتظر إقامته الجمعة المقبلة في إثيوبيا، لكن السؤال الأبرز، هل يمكن أن يكمل قائمته باستعادة بعض المصابين قبل السفر؟

على مستوى الإيقاف، فقد بات وليد أزارو مهاجم الفريق بإمكانه إداريا المشاركة في المباراة بعدما انتهى الإيقاف الذي تعرض له بعد القيام بسلوك غير رياضي في لقاء الذهاب بنهائي دوري الأبطال.

لكن أزارو في الوقت ذاته يعاني من إصابة عضلية أبعدته عن المباريات المحلية الأخيرة، لكن التقارير الطبية الخاصة بالنادي تشير إلى إمكانية عودته قبل لقاء النجوم المنتظر الاثنين المقبل.

وفي جانب آخر، فإن علي معلول المدافع الأيسر للفريق عاد للتدريبات الجماعية مع المستبعيدن من مباراة الذهاب أمام جيما، ولديه فرصة من أجل المشاركة في لقاء العودة بإثيوبيا إذا حصل على التصريح الطبي خلال الأسبوع المقبل بالعودة للمباريات.

عنصر آخر عاد إلى التدريبات صباح الجمعة مع عناصر الأهلي، وهو أحمد فتحي الذي شارك في مران المستبعدين، ومن المنتظر أن ينضم للتدريبات الجماعية بداية من يوم السبت.

يهدد خطر الإصابة عنصر واحد في صفوف الفريق وهو حسام عاشور قائد الأهلي، حيث ترك ملعب مباراة جيما متأثرًا بإصابة في كاحل القدم.

ويخضع عاشور لاختبار طبي يوم السبت من أجل التعرف على حالته، وإمكانية تواجده مع الفريق في الأيام المقبلة.

إذا تمكن الأهلي من استعادة الثلاثي المميز، وحافظ على وجود حسام عاشور، سيكون لديه 19 لاعبًا في القائمة الإفريقية في حالة جاهزية لمباراة العودة.

اشتكى شريف إكرامي أثناء المباراة من الإصابة، غير أنه استكمل المباراة بالكامل، وطمأن الجهاز الفني والطبي على حالته.