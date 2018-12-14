مدافع يوفنتوس يجري عملية جراحية بالركبة

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي أن جواو كانسيلو مدافع الفريق أجرى عملية جراحية ناجحة في الركبة اليمنى، ذلك بعد إصابته في الغضروف.

وقال النادي الإيطالي في بيان له أن

كانسيلو سيغيب لمدة شهر بسبب الإصابة في غضروف الركبة، على أن يعود في منتصف يناير المقبل.

وأضاف البيان أن اللاعب بعد نجاح العملية

التي خضع لها، سيبدأ غدًا التأهيل تمهيدًا للعودة من جديد

وعلق كانسيلو بعد خروج من العمليات على حسابه عبر "انستجرام": سوف أعود أقوى.

يذكر أن كانسيلو قد أستبعد من تشكيل الفريق الأساسية أمام يانج بويز السويسري في المباراة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.