جواو كانسيلوكتب- محمد معتز صلاح الدين:
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي أن جواو كانسيلو مدافع الفريق أجرى عملية جراحية ناجحة في الركبة اليمنى، ذلك بعد إصابته في الغضروف.
وقال النادي الإيطالي في بيان له أنكانسيلو سيغيب لمدة شهر بسبب الإصابة في غضروف الركبة، على أن يعود في منتصف يناير المقبل.
وأضاف البيان أن اللاعب بعد نجاح العملية
وعلق كانسيلو بعد خروج من العمليات على حسابه عبر "انستجرام": سوف أعود أقوى.
يذكر أن كانسيلو قد أستبعد من تشكيل الفريق الأساسية أمام يانج بويز السويسري في المباراة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.
شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع يوفنتوس يجري عملية جراحية بالركبة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .