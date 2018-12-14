مارسيلو يتحدث عن كريستيانو رونالدو ويؤكد أنه الأفضل

مارسيلو وكريستيانو رونالدو كتب - محمد صبحي تحدث النجم البرازيلي مارسيلو دا سيلفا الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني عن زميله السابق كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي والذي انضم لصفوف السيدة العجوز في الصيف الماضي. والذي انضم لصفوف السيدة العجوز في الصيف الماضي. وأشار النجم البرازيلي الدولي إلى أنهم يفتقدون كريستيانو رونالدو في الفريق الأبيض حيث أن اللاعب البرتغالي ترك فراغًا كبيرًا ن الصعب تعويضه. وقال مارسيلو: "إذا لم يتواجد الأفضل في العالم في فريقك فبالتأكيد ستفتقده".

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