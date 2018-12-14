فابريجاس يقترب من الرحيل عن تشيلسي

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

يعيش النجم الإسباني سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي الإنجليزي أيامه الأخيرة مع البلوز، خاصةً بعد عدم إعتماد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي كثيرًا عليه وتفضيل جورجينهو وكوفاسيتش بدلًا منه.

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية أن فابريجاس غير سعيد مع فريقه تشيلسي، بسبب عدم إشراكه مع الفريق بعد قدوم ساري مدربًا للفريق، ويعاني اللاعب من عدم اللعب بصفة مستمرة، لذلك يفكر جديًا في الرحيل عن الفريق اللندني في شهر يناير المقبل.

وأشارت التقارير في الوقت السابق إلى أن نادي ميلان الإيطالي

مهتم بالتعاقد مع خدمات اللاعب الإسباني فابريجاس من أجل تدعيم خط الوسط لدى الفريق الإيطالي، كما أن فابريجاس طلب من وكيله سرعة إتمام المفاوضات مع ميلان.

وقدم ليوناردو المدير الرياضي لميلان عرض عقد لمدة 3 سنوات لفابريجاس حتى عام 2021 لكن العقبة الوحيدة هى السعر الذي يطلبه البلوز، حيث يريد النادي اللندني 8 ملايين يورو، بينما إدارة ميلان تحاول في المفاوضات من أجل تخفيض

الرقم المطلوب.

وقال فابريجاس في تصريحات سابقة " أعرف دوري بالفريق، للأسف ليس هو ما أريده، أنه لوضعًا صعب بالنسبة لي بكل تأكيد، أنا أحافظ على كوني لاعبًا محترفًا، وأحاول دائمًا أن أبذل قصارى جهدي في كافة الظروف، رغم أنني لم أشارك حتى الأن في مباراة بأكلمها".

وأضاف " لكني أحاول فعل ما في وسعي، لكن بالطبع الوضع الحالي صعب، أنا أشارك في الكأس والدوري الأوروبي فقط، لكني لن أستسلم، لست الشخص الذي يتذمر، أو لا يقدم أي شئ إحتجاجًا على ما يحدث، سأكون جاهزًا وقت الحاجة".

وواصل " الرحيل؟ سنرى ما سيحدث في المستقبل، أنا لاعب محترف لكنني غير سعيد".