رياضة | مارسيلو: ريال مدريد يفتقد كريستيانو رونالدو.. ولم أفكر في الرحيل أبدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو: ريال مدريد يفتقد كريستيانو رونالدو.. ولم أفكر في الرحيل أبدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرازيلي مارسيلو، مدافع فريق ريال مدريد الاسباني، عن زميله السابق كريستيانو رونالدو، الذي رحل لليوفي في الصيف الماضي، مشيرًا لأنه إذا رحل عن الفريق أفضل لاعب في العالم، فمن الطبيعي أن يفتقده.

وقال مارسيلو خلال تصريحات صحفية: "قد يبدو للبعض أنه من السهل الفوز بأربعة أبطال في خمس سنوات، لكن الامر ليس كذلك، فهناك فرق كبيرة لديها بتاريخها " فقط " لقبين او لقب واحد، وهنالك فرق كبيرة لا تملك أي لقب للابطال بخزائنها، علينا أن لا ننسى مدى صعوبة الفوز بذلك".

وأضاف: "لقد أنشأنا فريقاً قوياً جداً، وبقائنا معاً لفترة طويلة أحد مفاتيح الفوز بما حققناه، هذا لا يجعل الفوز بدوري الأبطال سهلاً، ولكنه يجعله أقل صعوبة".

وواصل: "لقد فعلت دائما كل شيء ممكن للبقاء في ريال مدريد ، و سأفعل ذلك دائماً ، لم أفكر يوماً بالرحيل عن مدريد".

وتابع: "كريستيانو هو زميلي السابق وصديقي أيضاً. ومن الطبيعي ان افتقد أفضل لاعب في العالم ، أي فريق يريد كريستيانو بصفوفه ، ولكن في نهاية المطاف، فإن مدريد سوف تستمر ، لأنها ببساطة ريال مدريد".

واستطرد: "يرحل من يرحل ويأتي من يأتي، مدريد ستظل دائما مدريد، يجب أن نساهم في صناعة رواية خاصة بنا وبالفريق وهذا كل شيء".