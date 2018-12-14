رياضة | 8 معلومات مثيرة عن الإسباني كيكي فلوريس مدرب الأهلي المحتمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 معلومات مثيرة عن الإسباني كيكي فلوريس مدرب الأهلي المحتمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من مفاوضاته مع الإسباني كيكى فلوريس لتولي تدريب الفريق الأحمر في الفترة القادمة بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النادي الأحمر بسبب السقوط المدوي بدوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" 8 معلومات يجب أن تعرفها عن مدرب الأهلي المحتمل في الفترة القادمة.

1 – ولد كيكى فلوريس عام 1965، وكان يلعب فى مركز الظهير الأيمن، وخلال مسيرته كلاعب خاض 304 مباريات وسجل 16 هدفاً مع أندية فالنسيا، ريال مدريد وريال سرقسطة.

2 – خاض فلوريس 15 مباراة مع المنتخب الإسبانى، وكان ضمن قائمة منتخب الماتادور فى مونديال عام 1990 فى إيطاليا، وكان الظهور الأول له مع المنتخب أمام منتخب لوكسمبورج وديا عام 1987.

3 – بدأ المدرب الإسبانى مسيرته التدريبية مع فريق الشباب فى ريال مدريد عام 2001 واستمر حتى 2004، قبل أن يتولى تدريب فريق خيتافى فى موسمه الأول بالليجا 2004 – 2005.

4 – تولى تدريب فريق فالنسيا عام 2005 حتى 2007، حيث نجح فى موسمه الأول الحصول على المركز الثالث المؤهل لدورى أبطال أوروبا، حيث وصل للدور ربع النهائى قبل أن يودع البطولة على يد تشيلسي الإنجليزي.

5 – تولى تدريب فريق بنفيكا البرتغالى موسم 2008 – 2009، قبل أن يقود فى الموسم التالى فريق أتلتيكو مدريد الذى نجح معه فى التتويج بلقب الدوري الأوروبى، بجانب لقب السوبر الأوروبى.

6 – خاض المدرب الإسبانى تجربتين فى الإمارات من خلال تديب فريقى الأهلى والعين، حيث نجح مع الأهلى فى التتويج بلقبى الدوري وكأس رئيس الدولة خلال موسمى 2011- 2012 و 2012 - 2013، بينما توج مع الزعيم العيناوى بلقب كأس رئيس الدولة موسم 2013 – 2014.

7 – عاد لتدريب فريق خيتافى عام 2015، قبل أن يخوض تجرية التدريب فى الدوري الإنجليزي مع واتفورد ولكنه قضى موسم واحد، وكانت أخر تجاربه التدريبية مع فريق اسبانيول الذى قاد فى 2016 قبل أن يرحل عنه فى ابريل 2018.

8- كان الإسباني كيكي فلوريس أبرز المرشحين لتدريب منتخب مصر بعد إقالة هيكتور كوبر بسبب الهزائم الثلاثة في كأس العالم بروسيا ، وقبل أن يستقر اتحاد الكرة على خافير أجيري.