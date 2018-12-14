رياضة | الأهلي يفتح خزائنه لضم حمدي فتحي في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفتح خزائنه لضم حمدي فتحي في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف مسؤولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع نادي إنبي من أحل حسم صفقة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق البترولي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.

وقدم الأهلي عرضاً بمبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى انتقال أكرم توفيق بشكل نهائي لفريق إنبي مقابل انتقال حمدي فتحي للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخرج أكرم توفيق من حسابات النادي الأهلي بعد استبعاده من القائمة الإفريقية للموسم الجديد لبطولة دوري أبطال إفريقيا مما يقربه من الرحيل عن الأهلي.

وكان نادي إنبي قد حدد مبلغ 30 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن حمدي فتحي للأهلي.

ويسعى النادي الأهلي لحسم الصفقة وتدعيم مركز خط الوسط في الميركاتو الشتوي لوجود حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد فقط في خط الوسط.