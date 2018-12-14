رياضة | عاجل.. أحلام الزمالك تنهار في صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أحلام الزمالك تنهار في صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن حقيقة المفاوضات مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري لضمه في ميركاتو الشتاء.

وأكد المصدر أن بونجاح يحصل على ما يقرب من 7 مليون ريال مع السد القطري بما يعادل 35 مليون جنيه مصري وهو ما يصعب توفيره مع الفريق حتى مع دعم الصفقة من ممول خارجي خاصة أن الراتب سيتسبب في فتنة داخل الفريق.

وتابع :"بونجاح تلقى عرض من مارسيليا الفرنسي لكن السد القطري رفض التفريط فيه كما أن اتحاد جدة فاوضه أكثر من مرة وقدم عروض مغرية لكن الأمر قوبل بالرفض".

يذكر أن السد القطري مدد تعاقده مع بغداد بونجاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم العام الماضي لأربع سنوات إضافية ليبقى في صفوف الزعيم حتى عام 2021 .

وكان بونجاح صاحب ( 26 ) عاما قد انتقل إلى الفريق السداوي موسم 2016 قادما من فريق النجم الساحلي التونسي.