رياضة | إيهاب جلال يتهرب من الرد على تدريب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يتهرب من الرد على تدريب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تهرب إيهاب جلال المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي من الرد على فسخ عقده مع الأخير تمهيداً لتولي تدريب المصري البورسعيدي في الفترة القادمة.

وتوصل مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية إلى اتفاق مع إيهاب جلال على تدريب المصري البورسعيدي مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ 100 ألف دولار لتولي المهمة خلفاً للمدرب ميمي عبد الرازق.

وأكد مدرب الزمالك السابق إن إنه لن يتحدث عن هذا الأمر سوي بعد نهاية مباراة أهلي طرابلس الذي يتولي تدريبه مع نيو ستار دي دوالا الكاميروني في ذهاب دور الـــ32 لكأس الإتحاد الأفريقي "الكونفدرالية الأفريقية".