رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ريال مدريد مع رايو فاليكانو يوم غدٍ السبت وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا". ويواجه فريق ريال مدريد نظيره رايو فاليكانو على ملعب السانتياجو برنابيو في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. وستكون مباراة ريال مدريد مع رايو فاليكانو مذاعة مباشرةً عبر قناة بي إن سبورت 3 فيما يمكنكم مشاهدينا متابعة اللقاء مجانا عبر موقع الخليج 365 الرياضي. ويحتل فريق ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة فيما يتواجد رايو فاليكانو في المركز التاسع عشر برصيد 10 نقاط.

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