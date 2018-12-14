كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التشكيل الأمثل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحفية عالمية، اليوم الجمعة، عن التشكيلة المثالية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ووفقًا لما أعلنته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فقد جاء التشكيل المثالي على النحو التالي: حرسة المرمى: هندانوفيتش. الدفاع: دي ليخت - كوليبالي - جيريرو - كيميتش. الوسط الدفاعي: بوسكيتس - هيريرا. الوسط الهجومي: ميسي - سيلفا - نيمار. الهجوم: ليفاندوفسكي.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | تعرف على التشكيل الأمثل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .