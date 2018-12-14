رياضة | تشيلسي: سنقوم بتغليظ العقوبات على المشجعين العنصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي: سنقوم بتغليظ العقوبات على المشجعين العنصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد تشيلسي الإنجليزي باتخاذ أقسى إجراء ممكن بحق أي من مشجعيه الذين أطلقوا في بودابست هتافات معادية للسامية، وذلك بعد أيام فقط على حرمان 4 مشجعين له من دخول الملعب بسبب إهانات عنصرية بحق مهاجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ.

ويأتي موقف النادي اللندني بعد الذي صدر عن قسم صغير من مشجعيه من هتافات مهينة تحمل طابعاً معادياً للسامية بحق مشجعي الغريم المحلي توتنهام، بعد دقائق من انطلاق مباراة أمس الخميس ضد مضيفه فيدي الروماني (2-2)، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليغ".

وقال متحدث باسم النادي اللندني: "معاداة السامية وأي نوع آخر من الكراهية الدينية أو العرقية هو أمر بغيض بالنسبة لهذا النادي والأغلبية الساحقة من مشجعينا، لا مكان لذلك في تشيلسي أو في أي من مجتمعاتنا".

وتابع: "صرحنا عن ذلك بصوت عال وواضح في العديد من المناسبات، إن كان من المالك أو مجلس الادارة والمدربين واللاعبين، أي شخص لا يستطيع استخدام القدرات العقلية لفهم هذه الرسالة البسيطة، ووجد بأنه تسبب بالعار للنادي باستخدامه كلمات أو أعمال معادية للسامية أو عنصرية، سيواجه أقسى إجراء ممكن من النادي".