رياضة | أول تعليق من ناصر ماهر بعد تسجيل أول أهدافه مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ناصر ماهر بعد تسجيل أول أهدافه مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على جيما الإثيوبي بهدفين نظيفين مساء اليوم، الجمعة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ناصر ماهر، إن الفوز على بطل إثيوبيا في هذه الرحلة الهامة أمر جيد، خاصة وأن الأهلي واصل تحقيق سلسلة الانتصارات، مُبدياً سعادته بالهدف الذي سجله خلال المباراة.

وأوضح أنه بذل أقصى جهد لديه خلال الفترة الماضية، من أجل إثبات جدارته بالتواجد في حسابات الجهاز الفني.

وأشار ناصر ماهر، إلى أن الأهلي لديه طموحات كبيرة للفوز ببطولة إفريقيا، رغم أن الفريق يؤدي وسط أجواء استثنائية نتيجة لضغط المباريات والغيابات لكن الفريق قادر على عبور هذه المرحلة، والوصول إلى الأهداف التي يسعى لها وهي الفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير.