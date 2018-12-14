رياضة | تعرف على مباريات الجولة الـ ١٥ بالمجموعة العاشرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات الجولة الـ ١٥ بالمجموعة العاشرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق السبت مواجهات الجولة ١٥ بالمجموعة العاشرة بدورى القسم الثالث (منطقة بورسعيد) حيث يقام ستة مباريات في الثانية والنصف عصرا . أصحاب الصدارة فريق دكرنس يتوجه لملعب المنزلة لملاقاة فريق المطرية والذي وقع إختياره علي ملعب المنزلة لتنفيذ العقوبة الموقعة بنقل مباراتين خارج ملعب الفريق على خلفية أحداث مباراته أمام مياه الدقهلية . بورفؤاد وصيف المجموعة يتوجه لشربين لملاقاة فريق مياه الدقهلية فى مباراة قوية ومناظرة بين الفريقين، فيما يستقبل شربين صاحب المركز الثالث فريق إتحاد المنزلة صاحب المركز الرابع على ستاد شربين الرياضى . ويلاقي ميت الخولى فريق غزل دمياط فى ديربى دمياطي قوى ومنتظر بين الفريقين . فارسكور يستقبل الرباط والأنوار في لقاء الجريحين من أجل الإقتراب قليلا من منطقة الأمان بعد سلسلة من النتائج السلبية دفعت بالفريقين لمؤخرة الترتيب وأخيراً يستقبل بنى عبيد فريق بلقاس . - ترتيب فرق المجموعة العاشرة : 1 دكرنس 36 نقطة 2 بورفؤاد 32 نقطة 3 شربين 30 نقطة 4 إتحاد المنزلة 19 نقطة 5 غزل دمياط 19 نقطة 6 بلقاس 17 نقطة 7 مياه الدقهلية 16 نقطة 8 بنى عبيد 13 نقطة 9 المطرية 12 نقطة 10 ميت الخولى 10 نقاط 11 فارسكور 9 نقاط 12 الرباط والأنوار 8 نقاط

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