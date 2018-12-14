رياضة | جوارديولا يتحدث عن صفقات الميركاتو الشتوي وعودة المصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يتحدث عن صفقات الميركاتو الشتوي وعودة المصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إبرام أية تعاقدات في يناير المقبل، كما أكد عودة كلا من سيرجيو أجويرو وكيفن دي بروين إلى التدريبات الجماعية واحتمالية مشاركتهما أمام إيفرتون غدًا السبت في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة اليوم : "دي بروين تدرب طوال الأسبوع مع الفريق بدون ألم وهو نفس الحال بالنسبة لأجويرو وبالتالي تزداد احتمالية تواجدهما في مبارة الغد".

وأضاف: "ستونز تلقى العلاج أمس وسيعود للتدريبات اليوم. من الصعب أن يكون لديك 60 ساعة فقط للتعافي بين المباريات، سنرى ماذا سيحدث".

وتابع: "لقد خضنا بعض المباريات الجيدة ولكننا فقدنا 4 نقاط، غدًا مباراة أخرى وفريق إيفرتون تغير بالكامل مع سيجوردسون وريتشارليسون وياري مينا".

وأردف قائلا : "أنا بالفعل معجب بالآداء الذي يقدمه إيفرتون ليس فقط أمام ليفربول ولكن في ستامفورد بريدج أيضًا، حيث أن فريق ماركو سيلفا دائمًا منظم وسنتحدث اليوم كيف سنهاجمهم".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً : " لن نقوم بأي تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

يذكر أنه في الفترة الأخيرة ارتبط السيتي بالظهير الأيسر لليستر سيتي بين تشيلويل.