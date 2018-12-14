رياضة | كاسترو بديل أومتيتي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسترو بديل أومتيتي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يتجه للتعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتعويض غياب الفرنسي صامويل أومتيتي نجم الفريق.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية بأن قرار التعاقد مع مدافع جديد ما يزال يعتمد على أومتيتي الذي يخوض حاليًا رحلة علاجية ولا يرغب في الدخول لغرفة العمليات لإجراء جراحة في الركبة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع البرازيلي بابلو كاسترو نجم بوردو الذي يبلغ من العمر 27 عامًا كما أنه يقدم مستويات جيدة في الدوري الفرنسي.

وأفادت سبورت بأن برشلونة أجرى اتصالات غير رسمية بالمحيطين باللاعب لمعرفة إمكانية انضمامه للفريق علمًا بأن بوردو سيطلب 15 مليون يورو للتخلي عنه.

وعلى الرغم من أن الهولندي دي ليخت هو الهدف الرئيسي لبرشلونة من أجل دعم الدفاع لكن التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل يكاد يكون أمرًا مستحيلًا.

وكانت إدارة برشلونة وافقت على طلب أومتيتي بعدم خضوع اللاعب لعملية جراحية واستكمال رحلة العلاج الطبيعي للتعافي من إصابته في الركبة.

ومنحت إدارة برشلونة لاعبه أومتيتي مهلة لمدة شهر من أجل التعافي وإلا سيضطر الفريق الكتالوني لإبرام صفقة دفاعية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.