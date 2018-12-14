رياضة | أرنولد يتغلب على محمد صلاح ويحصد جائزة الشهر في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرنولد يتغلب على محمد صلاح ويحصد جائزة الشهر في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح اللاعب الشاب ترينت ألكسندر أرنولد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتفوق الظهير الإنجليزي على اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، والذي فاز بالجائزة في شهر أكتوبر الماضي بعد تسجيله 4 أهداف في الشهر.

وكانت قائمة المرشحين للفوز بالجائزة كالتالي :-

1 - الكسندر ارنولد.

2- محمد صلاح.

3- فان دايك.

4- ساديو ماني.

يذكر أن أرنولد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد نادي نابولي الإيطالي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل نادي ليفربول الإنجليزي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، مبتعدا عن أقرب منافسيه نادي مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة فقط.