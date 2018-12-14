رياضة | أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم الجمعة الموافق 14-12- 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم الجمعة الموافق 14-12- 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول احتفاء الصحف البرتغالية بفوز الهلال على نظيره نادي أحد في الدوري السعودي، وتصريحات المدير الفني لنادي التعاون بعدما تخطى الفيحاء بثلاثية.

*الصحف البرتغالية تسلط الضوء على فوز الهلال أمام أحد

تغنت الصُحف البرتغالية بإنجاز مواطنها جورجي جيسوس الذي حققه بعد ان قاد الهلال لتحقيق الفوز العاشر أمام أحد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتشبث الهلال بصدارة جدول الترتيب بعد أن اجتاز أحد بهدف دون رد ليصل للنقطة 32.

وقالت صحيفة ريكورد البرتغالية ان جيسوس يضيف انتصار جديد سجله مع الهلال ووصوله للنقطة 32 في صدارة جدول الترتيب.

صحيفة بابليكو بي تي أشارت ان البرتغالي جيسوس نجح في الفوز على مواطنه باولو ألفيس في الدوري السعودي بعد عبور الهلال عقبة أحد.

*مدرب التعاون: نطمح أن نكون بقوة هجوم الهلال

نجح فريق التعاون في الفوز على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد وذلك اليوم الجمعة في إطار المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بيدرو إيمانويل مدرب نادي التعاون عقب نهاية المباراة: “سعيد بالتواجد الجماهيري اليوم حيثُ لم نلتقي بجماهيرنا منذ فترة فعلاقتنا بجماهيرنا قوية ونسعى للفوز من أجل إرضائهم”.

وتابع: “سعيد جداً بتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري فلدينا لاعبين مميزين ولا ننظر للفرق الأخرى بل نفكر في المباريات المقبلة التي سنخوضها”.

وأضاف: “الهلال يمتلك أقوى خط هجوم في الدوري ونطمح أن نكون بقوة هجوم الهلال“.

ويحتل فريق التعاون المركز الثالث في جدول ترتيبالدوري السعودي برصيد 24 نقطة.

*حمدالله: تفوقنا على أرضية الملعب والخصم

أكد عبد الرازق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي، على أن أرضية ملعب مباراة الرائد في الدوري السعودي لم تكن جيدة للعب عليها.

وقال عبد الرازق عقب نهاية المباراة: “أرضية الملعب لا تساعدنا أبداً على لعب كرة القدم ولكن أستطعنا أن نتفوق على الأرضية وعلى الخصم”.

وتابع حديثه: “فريق النصر يمتلك أفضل لاعبين في الدوري السعودي كما أن هناك انسجام كبير بين اللاعبين في المستوى”.

وفاز فريق النصر على الرائد بأربعة أهداف دون رد مساء اليوم الجمعة وذلك خلال المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري.

*تاوامبا: ما زلنا في بداية الدوري وسنواصل مسيرتنا

أكد لياندر تاوامبا مهاجم نادي التعاون السعودي على سعادته بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية نظيفة اليوم الجمعة في الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال تاوامبا عقب نهاية المباراة: “سعيد جداً بالفوز على الفيحاء اليوم وتحقيق الثلاث نقاط مهمين في مشوارنا بالدوري”.

وتابع حديثه: “نقدم أداء قوي وجيد وما زلنا في بداية الدوري في آخر 7 مباريات انتصرنا في 6 منها وسنواصل مسيرتنا”.

ويحتل فريق التعاون المركز الثالث في جدول ترتيبالدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة.

*عطيف: مواجهة الحزم مهمة وضغط المباريات أثر علينا

أكد عبدالله عطيف لاعب وسط نادي الهلال السعودي على صعوبة المباراة التي ستجمعه مع الحزم يوم غدٍ السبت في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عطيف، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: “سنخوض مباراة مهمة جداً أمام منافس جيد وسنعمل على تنفيذ تعليمات المدرب لتحقيق ما يسعد الجماهير”.

وأضاف: “ضغط المباريات أثر على الفريق في المباراتين الماضيتين ولا زلنا في الطريق الصحيح كما أن جورجي جيسوس يوفر ما نحتاجه من معلومات وطرق لعب”.

وأكمل: “كل مدرب وله أسلوبه وأنا مرتاح بطريقة لعب الفريق والتي تعتمد على اللعب المباشر وحققنا منها نتائج جيدة”.

واختتم: “جماهير الهلال سنادتنا منذ بداية الموسم وهم لا يحتاجون إلى دعوة كما أن حضورهم غداً يحفزنا على تحقيق الفوز”.