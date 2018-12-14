رياضة | 5 اخبار نارية لريال مدريد اليوم الجمعة 14-12-2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 اخبار نارية لريال مدريد اليوم الجمعة 14-12-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الجمعة، الموافق 14 من ديسمبر 2018، العديد من الأحداث النارية المتعلقة بنادي ريال مدريد الاسباني.

وجاءت اهم اخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018 على النحو التالي :

*تصريح مفاجيء من مدرب ريال مدريد

أكد المدير الفني لريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري أن حظوظ الفريق قائمة في كل المسابقات على الرغم من الهزائم التي يتعرض لها هذا الموسم، مذكراً بأن الريال على مدار تاريخه شهد لحظات جيدة أكثر من الصعبة.

وفي مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه أمام رايو فايكانو في الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي يحتل فيه المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر، قال سولاري: "كيف لنا ألا نؤمن بريال مدريد بعد 115 عاماً من التاريخ، 13 تشامبيونز وكل هذه الكؤوس والأساطير، أعتقد أن الإصرار على هذا القدر من المبالغة أمر مبتذل بعض الشيء".

وأردف: "ريال مدريد هو بطل التشامبيونز في 4 من آخر 5 نسخ من البطولة، والآن فرصنا قائمة في كل المسابقات الأربعة التي تتطلب الكثير من التركيز والطاقة".

كما ذكر المدرب الأرجنتيني بأن "كرة القدم رياضة تنافسية بها مكسب وخسارة، وعلى مدار تاريخه، شهد هذا النادي انتصارات أكثر من الهزائم".

وأكد سولاري أن تركيز الفريق منصب على العمل والمباراة القادمة أمام رايو فايكانو: "بنفس الحماسة التي أظهرناها في أغلبية المباريات حتى في تلك التي لم تسير بشكل جيد، فزنا بثمانية من عشر مباريات وهذا هو الطريق الصحيح، سنواصل بنفس الحماسة والطاقة بدعم جماهيرنا".

وحاول مدرب ريال مدريد التركيز على الأمور الإيجابية التي خرج بها الفريق من المباراة التي خسرها أمام سسكا موسكو الروسي 0-3 أول أمس الأربعاء، في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، في أكبر هزيمة أوروبية يُمنى بها الريال في عقر داره، رغم أنه حسم بالفعل تأهله لدور الـ16 من التشامبيونز ليغ، وحافظ على فارق النقاط الثلاثة عن وصيفه روما، الذي سقط هو أيضا أمام فيكتوريا بلزن التشيكي بهدفين لواحد.

وقال: "لم نتوقع الهزيمة، نواجه أي مباراة برغبة في الفوز، لكنها مباراة يمكن الاستفادة منها بتحليل الكثير من الأمور، بالإضافة إلى منح الراحة للاعبين يحتاجون لذلك وإعطاء الفرصة لآخرين يرغبون في اللعب، تأهلنا متصدرين المجموعة وبذلنا جهودا كبيرة خارج أرضنا لتحقيق ذلك".

وعن مباراة الغد التي ستكون الأخيرة للريال في الليغا هذا العام، أكد سولاري: "سنحاول إنهاء العام بانتصار، إنها مباراة ستتطلب منا تركيز وطاقة وسنحتاج فيها لدعم الجماهير".

*ريال مدريد تمكن من قلب النتيجة مرة واحدة فقط هذا الموسم

تمكن فريق ريال مدريد الاسباني، من قلب النتيجة (تأخره) مرة واحدة فقط هذا الموسم، وهي تعد دلائل أخرى على موسم كارثي. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإن هناك تفاصيل عديدة تظهر أن ريال مدريد بعيد تماما عن مستواه هذا الموسم، وبعيدا عن الحقائق الواضحة مثل النتائج المحققة، الأداء السيء أو تغيير المدرب، تبقى هناك إحصائية مخفية تؤكد سلبية الفريق وأداءه المترنح. أحد هذه الأشياء هي عجز الفريق عن العودة في المباريات وقلب النتيجة بعد التخلف ضد الخصوم، حيث أن ريال مدريد لم يتمكن من قلب النتيجة طوال هذا الموسم سوى في مناسبة واحدة. هذه الإحصائية تثبت مدى السوء الذي وصل له بطل أوروبا هذا الموسم، وكانت العودة الوحيدة هذا الموسم في الجولة الثانية من الليغا ضد جيرونا عندما استطاع راموس، بنزيما وجاريث بيل من قلب النتيجة لينتصر الفريق 4/1. المهمة أصبحت مستحيلة.. بعد ريمونتادا مباراة جيرونا تغير كل شيء للأسوأ ولم يتمكن مدريد من قلب نتيجة أي مباراة بعدها، سقط الفريق أمام بلباو، إشبيليه، ألافيش، ليفانتي، برشلونه، ايبار وسسكا موسكو (مرتين). وبلا شك فإن 7 هزائم وتعادل وفوز وحيد بعد التخلف أمام الخصوم لا تبدو نتيجة جيدة لفريق يسعى للمنافسة على كل البطولات. حتى في مباراة السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد، والتي أظهرت علامات الخطر مبكرا في هذا الموسم، عندما خسر ريال مدريد بعد تخلفه بهدف دييجو كوستا المبكر. استطاع فريق جولين لوبيتيجي العودة للمباراة بعد نكسة البداية، لكنهم لم يستطيعوا إكمال المباراة بتفوق حيث انتهت المباراة بخسارتهم لأول بطولات الموسم. من المعروف عن الأبطال هو قدرتهم على الفوز حتى وهم في أسوأ أحوالهم، لكن مع مدريد الحالي يبدو الأمر صعبا لأنهم غير قادرين على العودة في مبارياتهم.

*ماركا: إذا أراد "إيسكو" الخروج من ربع نهائي الأبطال فاعرضوه على برشلونة !

أكدت تقارير صحفية اسبانية، اليوم الجمعة، أنه لو أراد لاعب وسط ريال مدريد الاسباني فرانشيسكو إيسكو الخروج من دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، فيجب عرضه على الغريم التقليدي برشلونة. ونشر الصحفي بصحيفة "ماركا" الاسبانية "خوانما رودريجز"، مقالاً، يتعلق بلاعب وسط النادي الملكي، إيسكو، الذي تراجع مستواه بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية. وأشار الصحفي إلى أنه لطالما قال أن فكرة التصفير على لاعبي الفريق لا يمكن تصنيفها ضمن قائمة أفضل الأفكار، وأنه لم يقم بذلك في الماضي ولن يقوم به الآن ولا في المستقبل، وهو أمر اعتاد القيام به خلال 5 سنوات التي قضاها في السوسيوس كأحد أعضاء ريال مدريد. ومع ذلك فهناك فكرةٌ واحدةٌ فقط هي من بإمكانها أن تكون أسوأ من ذلك وهي أن يثور وينفعل اللاعب ضد جماهيره، ضد أهله، ضد معجبيه، وهذا ما حدث مع إيسكو، ورغم محاولة سولاري لحماية اللاعب، لكن الواقع يقول أن هذا ما قام به إيسكو ليلة السقوط أمام سسكا. الأمر الواقع حاليا هو أن إيسكو يُظهر قدراته وإمكانياته مؤخرا في غرفة المؤتمرات الصحفية أو وسائل التواصل الإجتماعي أكثر مما يُظهر على أرض الملعب، وعلى هذا المنوال، فإيسكو لم يعد ذلك النجم الكبير الذي يصوره لنا البعض. صحيحٌ أن جميع لاعبي الفريق حاليا معرضون للإنتقاد، لكن الشخص الوحيد الذي اختار الرد بإبداء اعتراضه أمام الجماهير كان إيسكو، ربما لشعوره بعدم الإنصاف من قبل مدربه بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية أو ربما لأن الأمور لا تسير على نحو جيد معه مؤخرا. وأكد الصحفيي أن إهانة اللاعب لجماهيره بالرد عليهم، لا يعتبر الشيء الأكثر خطورة أو أهمية، لأن ذلك قد يحدث في لحظة عصبية زائدة أو توتر. لكن الشيء الذي يثير تحفظه ويدق ناقوس الخطر هو أنه ورغم مرور 40 ساعة، لم يمتلك إيسكو القدرة بعد على القيام بردة فعل أو أي شيء لطلب الصفح والعفو، وهذا ما يعني أنه قد بدأ ربما في التفكير في احتمال مغادرته في يونيو. لو كان الأمر كذلك، إذا لم يرغب إيسكو بالفوز بدوري أبطال أوروبا مجددا وفضّل ربما الخروج من دور ربع النهائي ضد أحد الفرق الغير معروفة، فإنه "الصحفي خوانما" يقترح أن يقوم المقربون من إيسكو بعرض خدماته على برشلونه. لكن وبالجهة المقابلة، إذا أراد إيسكو أن يبقى ملك العالم، فسيمنحه نصيحةً من مكانه هنا قائلاً: "اطلب العفو من الجماهير، قم بذلك الآن، ولا تنتظر أكثر من هذا، اطلب المغفرة والعفو... وستغفر الجماهير لك وستسامحك، ريال مدريد هو نادٍ متطلب لكن في نفس الوقت فهو عادل".

*تقارير: تصريحات مارسيلو بعد كارثة سيسكا موسكو تُعرّض إيسكو للعزلة

أكد الصحفي الاسباني ألفريدو ريـلانو، الذي يكتب بصحفة "الآس" أن تصريحات البرازيلي مارسيلو بعد هزيمة ريال مدريد الاسباني أمام سيسكا موسكو 3-0 بدوري الأبطال، تُعرّض فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط الميرنجي للعزلة. وأشار الصحفي ريلانو، إلى أن لديه شكوك في أنه عندما قال إيسكو: "إذا قاموا بإقالة لوبيتيجي فإنهم يحتاجون إلى التخلص من بقيتنا"، وكان هذا أول مسمار في تابوته بالنسبة له كلاعب لـ ريال مدريد". كان في الوقت نفسه، لفتة نبيلة، حيث أقدم للدفاع عن المدرب الباسكي من الإقالة، الذي أعطاه دورا رئيسيًا في المنتخب الوطني وأيضا دور قائد بطل في وقت قصير في البرنابيو. وكان توقيت التعليق متأخرا جدا حيث كان فلورنتينو قد اتخذ قراره بـ إقالة لوبيتيجي ، ولم يكن جميع اللاعبين صريحين في الدفاع عن لوبيتيجي، ولا شك لديّ في أن كلمات إيسكو ليس لديها أي صلة بـ زملائه الآخرين. ويُعد مارسيلو واحد من هؤلاء اللاعبين الذين كان لديهم مشاكل مع هذه التعليقات، وقد ألمح إلى ذلك في مناسبات قليلة، وأدلى بتصريح يدعي أن إيسكو يمكنه أن يعمل بجد أكبر في جلسات التدريب. ولكن تعليقاته بعد هزيمة سيسكا كانت أصعب بعد أن رفض إيسكو حمل شارة قائد الفريق، وهذا الرفض لارتداء مثل هذا الرمز في المباراة سوف يثير الكثير من الدهشة .. علمنا بالحادثة عندما كشف مارسيلو عن الوضع بعد المباراة. وبلا شك، اللعب في ريال مدريد لديه تعقيدات .. إنه يلعب على قمة اللعبة، كونه لاعب كرة قدم محترف يعني العيش على النتائج التي تمليها الظروف، هذه الظروف تشمل التفاعل اليومي مع زملائه في الفريق والمدربين وموظفي النادي. وكان كل من ماركوس لورينتي وداني سيبايوس لاعبين لم يكن زيدان يشعر بأنهما مهمان لـخططه، وكانا ويستخدمان بالكاد، لكن اليوم، لا يزالون جزءًا من التشكيلة ويحصلون على المزيد من دقائق اللعب. وإيسكو لاعباً رئيسياً في فريق ريال مدريد تحت قيادة لوبيتيغي والآن تم تجميده وأصبح العدو رقم 1 لإحباط مشجعي ريال مدريد. هناك فقاقيع مسمومة داخل مجموعة لاعبي مدريد، وفي بعض الأحيان من الصعب تصديق بأن هذه المجموعة هي التي فازت بألقاب دوري أبطال أوروبا الثلاث الأخيرة.

*"إيسكو" .. لديه قدم خارج ريال مدريد