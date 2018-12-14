رياضة | تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الإسباني كيكي فلوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الإسباني كيكي فلوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في مفاوضات جادة مع الإسباني كيكى فلوريس لتولي تدريب الفريق الأحمر في الفترة القادمة. وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي ، والخروج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي. وشهدت مفاوضات النادي الأهلي مع الإسباني كيكي فلوريس مراحل متقدمة بعد انحصار أسماء المدربين الأجانب على مائدة مجلس الخطيب إلى اسمين فقط من المدربين المرشحين لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون. ويقود مفاوضات الأهلي مع الإسباني فلوريس مدرب العين الإماراتي وبنفيكا البرتغالي وإسبانيول السابق ، هيثم عرابي ، عضو لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر ، بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر. وعرض مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب على مدرب العين الإماراتي السابق مبلغ 120 ألف دولار من أجل تولي المهمة خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون. ويحسم الإسباني كيكي فلوريس موقفه من تدريب الأهلي خلال الساعات القادمة سواء بالموافقة من عدمه. واستبعد مجلس إدارة النادي الأحمر الثنائي ستيف بروس مدرب أستون فيلا السابق والبرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للزمالك والحال لنادي السد القطري. ويتولي محمد يوسف تدريب النادي الأهلي في الوقت الحالي بشكل مؤقت لحين إتمام التعاقد مع مدير فني أجنبي قوي في المرحلة المقبلة خلفاً للمدرب الفرنسي المقال كارتيرون.

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