اخبار الرياضه

رياضة | برشلونة لديه ثقة كاملة في استمرار تألق نجمه المشاغب

0 نشر
0 0

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لديه ثقة كاملة في استمرار تألق نجمه المشاغب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية اسبانية، اليوم الجمعة، أن هناك ثقة كبيرة في نادي برشلونة الاسباني، تجاه النجم الفرنسي الشاب، عثمان ديمبلي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن البارسا يثق في إمكانية تصحيح مسار نجمه ديمبيلي، والكل يضغط في هذا الموضوع حتى لا يذهب إستثمار النادي 150 مليون يورو في الهواء. 

وألمحت الصحيفة الكتلونية، إلى أن الجميع مؤمن أن الدبلوماسية والحور هو الطريق الأمثل لوضع الفرنسي على الطريق الصحيح من جديد.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | برشلونة لديه ثقة كاملة في استمرار تألق نجمه المشاغب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى