رياضة | برشلونة لديه ثقة كاملة في استمرار تألق نجمه المشاغب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة لديه ثقة كاملة في استمرار تألق نجمه المشاغب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية اسبانية، اليوم الجمعة، أن هناك ثقة كبيرة في نادي برشلونة الاسباني، تجاه النجم الفرنسي الشاب، عثمان ديمبلي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن البارسا يثق في إمكانية تصحيح مسار نجمه ديمبيلي، والكل يضغط في هذا الموضوع حتى لا يذهب إستثمار النادي 150 مليون يورو في الهواء.

وألمحت الصحيفة الكتلونية، إلى أن الجميع مؤمن أن الدبلوماسية والحور هو الطريق الأمثل لوضع الفرنسي على الطريق الصحيح من جديد.