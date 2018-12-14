رياضة | برشلونة لديه ثقة كاملة في استمرار تألق نجمه المشاغب

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن البارسا يثق في إمكانية تصحيح مسار نجمه ديمبيلي، والكل يضغط في هذا الموضوع حتى لا يذهب إستثمار النادي 150 مليون يورو في الهواء.
وألمحت الصحيفة الكتلونية، إلى أن الجميع مؤمن أن الدبلوماسية والحور هو الطريق الأمثل لوضع الفرنسي على الطريق الصحيح من جديد.
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