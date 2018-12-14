رياضة | خاص.. الأهلي يتحرك للتعاقد مع نجم الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يتحرك للتعاقد مع نجم الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب الغيني موسي دياوارا لاعب نادي الإنتاج الحربي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.

الأهلي يرغب في التعاقد مع موسى دياوارا

وقال خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "تحدث أحد المسؤولين داخل لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي مع مجلس إدارة الفريق، من أجل معرفة موقف الإنتاج الحربي من بيع دياوارا".

وواصل: "موسى دياوارا من أفضل اللاعبين الأفارقة في الدوري المصري، وسيكون هناك جلسة في الفترة المقبلة للإتفاق على تفاصيل الصفقة".

يذكر أن موسى دياوارا يقدم أداء مميزا مع فريق الانتاج الحربي في الموسمين الماضي والحالي، حيث جدد اللاعب تعاقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم، وسينتهي عقده في صيف موسم 2021.