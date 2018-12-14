الامارات | 9 إنجازات حققها محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام الثاني على التوالي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محمد صلاح توج بالجائزة للعام الثاني على التوالي

فاز اللاعب المصري محمد صلاح بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب أفريقي لعام 2018، متفوقا على كل من المغربي مهدي بن عطية، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والغاني توماس بارتي، والسنغالي ساديو ماني، ليحصل اللاعب على الجائزة للعام الثاني على التوالي، ويعد صلاح ثالث لاعب مصري وخامس لاعب عربي يفوز بتلك الجائزة لينضم إلى قائمة أساطير اللاعبين الأفارقة من أمثال جورج ويا، وعبيدي بيليه، وجاي أوكوشا، وديديه دروغبا، ومحمد أبو تريكة.

ونرصد في التقرير التالي الإنجازات التي حققها اللاعب المصري لكي يفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب

سجل صلاح 32 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017/2018 ليحصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للمسابقة في شهر مايو (آيار) الماضي، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا.

صدارة ليفربول

محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري بهاتريك في شباك بورنموث

هداف الدوري

ويحتل صلاح حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد بعشرة أهداف، بالتساوي مع اللاعب الغابوني بيير أيمريك أوباميانغ.

دوري أبطال أوروبا

كما قاد اللاعب المصري البالغ من العمر 26 عاما ليفربول للوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعدما سجل عشرة أهداف، لكنه أصيب في تلك المباراة وخسر فريقه اللقب أمام ريال مدريد الإسباني، كما قاد صلاح ليفربول خلال الموسم الحالي للتأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز ثلاثة أهداف في دور المجموعات، من بينها هدف الفوز على نابولي الإيطالي في مباراة حاسمة.

ثالث أفضل لاعب في العالم

وتوج صلاح خلال عام 2018 بجائزة ثالث أفضل لاعب في العالم، بعد الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ليصبح أول لاعب مصري وعربي في التاريخ يصل للقائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم.

سادس أفضل لاعب في العالم لمجلة "فرانس فوتبول"

احتل صلاح المركز السادس في قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2018، وفقا لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وهو أعلى ترتيب للاعب أفريقي في جائزة الكرة الذهبية منذ الكاميروني صامويل إيتو، الذي حل خامسا في عام 2009.

كأس العالم

وعلى الصعيد الدولي، شارك صلاح مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بعدما كان هو أيضا السبب الرئيسي في وصول الفراعنة للمونديال بإحرازه هدف التأهل في شباك الكونغو في المباراة الحاسمة بالتصفيات، ورغم غياب صلاح عن المباراة الافتتاحية لمصر في كأس العالم، فإنه شارك أمام روسيا والسعودية وسجل هدفين في تلك البطولة.

كأس الأمم الإفريقية

كما قاد مصر للتأهل للنسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية كهداف للمنتخب المصري ومتصدر ترتيب مجموعته.

الأرقام القياسية

يحتل اللاعب المصري محمد صلاح حالياً المركز الثالث في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ بـ 39 هدفا، كما وصل إلى الهدف رقم 13 للاعب ليفربول السابق مشاركاته في بطولة دوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني أفضل هداف لليفربول في تاريخ البطولة بعد أسطورة النادي ستيفن جيرارد.