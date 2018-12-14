شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يشكر مصر على تنظيم كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، الشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاشة هاني ابو ريدة، بمناسبة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية التي اختتمت اليوم بمدينة شرم الشيخ.

ونشر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي خطاب الشكر.

وفاز منتخب مصر للكرة الشاطئية، اليوم الجمعة، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة أمم أفريقيا، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ بعد تغلبه على منتخب المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3-2، بينما حقق منتخب السنغال لقب البطولة بعد فوزه على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 6-1.