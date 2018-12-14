شكرا لقرائتكم خبر عن «يوسف»: تمنيت زيادة الأهداف أمام جيما.. وهذا سبب عدم مشاركة «سليمان» من البداية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق نتيجة طيبة بالفوز على جيما الإثيوبي، بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد يوسف، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «كنت أتمني زيادة حصيلة الأهداف اليوم من أجل إنهاء الأمر مبكرًا قبل لقاء العودة في إثيوبيا ولكن لم يحالفنا التوفيق في ذلك».

وأوضح أن الفريق أهدر العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة سواء بسبب غياب التركيز أو فقدان الثقة لدى بعض اللاعبين، مؤكدًا أن هناك بعض الفرص تم إهدارها أيضا نتيجة لأخطاء في التعامل معها، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من التدريبات خلال الفترة المقبلة لمواجهته، موضحا أن الفترة التي تولى فيها المهمة بشكل مؤقت لم يسعفه الوقت لعلاج جميع الأخطاء بسبب ضغط المباريات في ظل خوضها كل 3 أيام.

وأشار المدير الفني المؤقت للأهلي، إلى أن الفريق أغلق ملف البطولة الأفريقية، وسيبدأ التفكير في مباراة النجوم المقرر لها يوم الإثنين المقبل، مؤكدًا أنه يتطلع لتجهيز بعض اللاعبين المصابين من أجل الاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار يوسف، إلى أنه سعيد بالمستويات التي يقدمها وليد سليمان، نجم الفريق، مؤكدًا أن اللاعب قيمة كبيرة، ويمتلك تاريخًا كبيرًا بعد المستويات التي قدمها خلال السنوات التي ارتدى فيها قميص الأهلي، مشددًا على أن اللاعب له دور ملموس مع الأهلي محليًا وأفريقيا طوال السنوات الماضية.

وأوضح أن «وليد» يعاني مثل زملائه من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات، بالإضافة إلى شكواه من بعض الآلام في القدم، ولكن الجهاز الفني يسعى دائما لتجهيزه مع الحفاظ على تواجده باستمرار في الحسابات الفنية، وهو ما دفعه لمنحه مزيدًا من الراحة اليوم في بداية المباراة أمام جيما قبل الاستعانة به في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

واختتم يوسف: «تركيزنا في الوقت الحالى على اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق ولم يحن الوقت للحديث عن موقف اللاعبين المعارين وغيرها من الأمور الفنية».