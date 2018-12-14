شكرا لقرائتكم خبر عن «أجيرى» يقلص صلاحيات «رمزى» فى اختيارات لاعبى المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مسؤولى اتحاد الكرة، ضرورة إقناع وليد سليمان لاعب الأهلى بالعودة عن قراره بالاعتزال اللعب الدولى، والذى اتخذة اللاعب اعتراضا على عدم اختياره ضمن صفوف المنتخب الفترة الأخيرة.

ويرى أجيرى أن اللاعب يستحق الانضمام الفترة المقبلة لصفوف الفراعنة، خصوصا أن المنتخب فى حاجة لخبراته خلال بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن أجيرى تلقى عتابا كبيرا ومعه هانى رمزى مدرب المنتخب بعد اختيار وليد سليمان ضمن أفضل 10 لاعبين فى أفريقيا خلال هذا الموسم، وعدم دخوله أى معسكر للمنتخب خلال هذه الفترة. كما أكد مصدر مقرب أن المدير الفنى يدرس تقليص مهام هانى رمزى، فى اختيارات اللاعبين بعد إصراره على عدم ضم سليمان وإصراره على تواجد بعض اللاعبين أثبتوا فشلهم ولم يقدموا الفارق خلال معسكرات المنتخب الماضية. كما يدرس أجيرى، اختيار مجموعة جديدة من اللاعبين الشبان خلال معسكر المنتخب المقبل، من أجل منحهم الخبرة والاحتكاك الدولى اللازم للاعتماد عليهم الفترة المقبلة، فى ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين لا يستحقون التواجد فى المنتخب، وكشف المدير الفنى أن هذه المجموعة سيتابعها بنفسه دون تكليف أحد مساعديه من أجل الحكم على مستواهم بطريقة حيادية بعيدة عن انتماءات الأندية.

فى سياق آخر، أكد المدير الفنى أن محاولات اتحاد الكرة للحصول على تنظيم بطولة أمم أفريقيا فى مصر أمر جيد، ويتمنى أن ينجح المسؤولون فى ذلك والفوز بالتنظيم، لكونها سترفع أسهم المنتخب فى الفوز باللقب وقال: إقامة البطولة فى مصر من شأنها توفير عدة معسكرات خارجية بخلاف السفر والتنقلات الكثيرة، وهو ما يعزز فرص فوز الفراعنة بالبطولة، خصوصا أنها مقامة وسط جماهيره المتعطشة للبطولات القارية. وقال أجيرى: الإعداد للمنتخب فى حالة الحصول على تنظيم البطولة فى مصر يختلف بشكل كبير عن إقامتها فى أى دولة أخرى، وعلمت «المصرى اليوم» أن اتحاد الكرة أرجأ المعسكر الخارجى الذى كان مقررا إقامته فى إحدى الدول الأوروبية على رأسها إسبانيا، وكشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد- رفض ذكر اسمه- أن اتحاد الكرة يمتلك عددا من العروض الخارجية من أجل إقامة معسكر خارجى قبل البطولة لكن الأمور اختلفت بعد التقدم رسميا بطلب تنظيم بطولة أمم أفريقيا، وأوضح المصدر أن الاتحاد سيجتمع خلال الساعات المقبلة للاتفاق على طريقة إعداد المنتخب الوطنى للبطولة حتى يظهر الفريق بالشكل المميز، خصوصا أن الاتحاد يرغب فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات.