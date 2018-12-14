شكرا لقرائتكم خبر عن حصص تدريبية لمهاجمي الإسماعيلي استعدادًا للقطن الكاميروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تدريبات منفردة للمهاجمين ولاعبي الوسط الهجومي على كيفية كسر مصيدة التسلل واختراق دفاع القطن الكاميرون.

ويستضيف الدراويش منافسه القطن الكاميروني، يوم الأحد المقبل، باستاد الإسماعيلية، في ذهاب دور الــ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص الجهاز الفني من خلال تلك الفقرة على زيادة الفاعلية الهجومية من أجل تسجيل الأهداف في شباك بطل الكاميرون.

وتألق خلال هذه الفقرة التدريبية كل من الكاميرونى كريستوفر ميندوجا وكريم بامبو بعد تسجيلهم العديد من الأهداف.