شكرا لقرائتكم ناصر ماهر : أتمنى اللعب وسط جمهور الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ناصر ماهر صانع العاب فريق الاهلى أن الضغط الذى يتواجد على لاعبى الفريق الاحمر أمر طبيعى لان النادى الاهلى أكبر نادى فى مصر وأفريقيا ودائما الجمهور ينظر الى رقم واحد فى كل البطولات .

وأضاف ناصر ماهر خلال تصريحات لقناة الاهلى أن محمد يوسف المدير الفنى و سيد عبد الحفيظ مدير الكرة دائما التحدث معه خلال الفترة الماضية وأعطائه الثقة الكاملة بالمباريات التى تم المشاركة بها .

وأشار ناصر ماهر أنه يتمنى العب وسط جمهور الاهلى كاملأ بالاستاد وأنهم دائما خلف الفريق الاحمر بجميع المباريات لذلك يقدم لهم الشكر على مساندة له .

حقق فريق الاهلي فوزاً مهماً على جيما ابا جعفار الأثيوبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الجمعة،بإستاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الاهلي ناصر ماهر ومروان محسن ، وينتظر الاهلي مباراة العودة يوم الجمعة المقبل بأثيوبيا من أجل تحديد مصيره من التأهل لدور الـ16 من عدمه .