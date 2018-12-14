شكرا لقرائتكم سيميونى: انتقاد أتلتيكو مدريد لإحتلاله وصافة الليجا أمر جيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، اليوم الجمعة، إن اعتبار البعض، احتلال الفريق لوصافة الليجا، لم يعد جيدا، يعتبر أمرا "رائعا".

وأوضح المدرب، في مؤتمر صحفي "يدفعنا هذا إلى الضغط على أنفسنا بشكل أكبر.. ولكن من الظلم أيضا أن يحدث ذلك، لأننا نقدم أداء رائعا، وكوننا في الوصافة يدفعنا إلى تقديم المزيد، وهذا أمر نحبه".

وبسؤاله عن إنهاء دور المجموعات بدوري الأبطال، في المركز الثاني أيضا، كرر سيميوني مجددا أن هذا يرجع إلى ضغط المباريات الكبير، وأكد أن مشجعي الروخيبلانكوس، يقدرون ما يقدمه الفريق.

وحول فوز الأتلتي في مباراة وحيدة، من أصل 6 خارج الديار بالليجا، و3 مباريات من أصل 11 خارج ملعبه، في جميع المنافسات، قال سيميوني "أعتقد أن في كرة القدم، المثابرة هي التي تقربك من إمكانية شعورك بالراحة أكثر، خلال المباراة".

وعن منافسه خلال مباراة الغد في الليجا، وهو بلد الوليد، قال المدرب الأرجنتيني إنه فريق جيد جدا، ويمتلك لاعبين يتمتعون بجودة عالية، ويقدمون أداء رائعا، تحت قيادة المدرب سيرخيو جونزاليس.

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث في الليجا، برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن إشبيلية، الوصيف.