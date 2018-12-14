شكرا لقرائتكم سيكلوتو يرحل عن تدريب بوكا جونيورز بعد خسارة كأس ليبرتادوريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى بوكا جونيورز الأرجنتينى، اليوم الجمعة، رحيل مديره الفنى جويرمى باروس سكيلوتو، وذلك بعد خسارة لقب كأس ليبتادوريس.

وكان بوكا جونيورز قد خسر لقب البطولة، بعد الهزيمة أمام غريمه ريفر بليت 3-1 يوم الأحد الماضى، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكشف رئيس النادى الأرجنتينى دانييل أنجليسى فى مؤتمر صحفى، عقد اليوم أنه تم الاتفاق بين الطرفين على الرحيل بعد مسيرة استمرت 3 سنوات مع بوكا جونيورز.



بوكا جونيورز خسر أمام ريفر بليت

ريفر بليت