شكرا لقرائتكم تفاعل واسع مع التجارب الحرة لسباق الفورمولا إي بالدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت، يوم الجمعة، التجارب الحرة على مسار السباق لسائقي فورمولا إي بالدرعية استعدادا للمنافسات التي تنطلق يوم السبت، بمشاركة كوكبة من السائقين المخضرمين إلى جانب مواهب جديدة تشارك في هذه السباقات للمرة الأولى.

وشهدت الفعاليات المصاحبة للسباق، حضورا كبيرا وتفاعلا مميزا من الصغار والكبار، وحظيت ألعاب المحاكاة بالإقبال الأكبر، حيث عاشت الجماهير أجواء المهرجان بالتنافس في التجارب التفاعلية لسباقات "الفورمولا إي".

وبدأت الفعاليات يوم الخميس في الدرعية بمشاركة واسعة، تتضمن أنشطة متنوعة وترفيهية متعددة، وتضم مرافق السباق تنظيم سوقٍ تقليدية، بجانب تقديم عروض فريدة للمتسوقين من مرتادي السباق والمشجعين، وخصصت أيضا منطقة ضيافة رائعة للشخصيات المهمة، باسم "إيموشن"، تتيح لحاملي التذاكر الفاخرة التفاعل مع نخبة من المشاهير العالميين، علما أن المهرجان يضم مناطق ترفيهية تشمل فعاليات تراثية وترفيهية وثقافية، تشارك فيها مجموعة من الجهات والهيئات الحكومية.

وتعتبر "فورمولا إي" أول سلسلة سباقات شوارع للسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية التي تساعد في تحسن المناخ، كما تعد منتجاً مختلفاً في سوق المحركات الكهربائية. ويتكون فريق "فورمولا إي" من 11 فريقاً و22 سائقاً محترفاً، ويبلغ طول مضمار السباق 2.495 كلم يتسابق المتنافسون للحصول على المركز الأول وبطولة الموسم.