شكرا لقرائتكم خبر عن فى خطاب رسمى.. "كاف" يشكر مصر على تنظيم الأمم الأفريقية للشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أرسل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، برقية شكر إلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري بمناسبة تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية التي اختتمت اليوم بمدينة شرم الشيخ .

كما توجه أحمد في برقيته بالشكر الجزيل إلى اللجنة المنظمة للبطولة وإلى جميع الجهات التي شاركت في التنظيم الذي وصفه بالرائع وأظهر البطولة بشكل مشرف للغاية.

ووجه مجلس ادارة اتحاد الكرة الشكر إلى خالد لطيف عضو اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية بعد نجاح التنظيم، وكذلك شعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة واللجنة المنظمة المحلية للبطولة التى ضمت عددا من موظفى اتحاد الكرة الذين شاركوا فى التنظيم بشرم الشيخ وهم احمد سامى ومنذر جمعان وناصر فراج وهيثم رضا ووليد شبراوى وعصام احمد واكرم جورج واحمد سامى.



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اللجنة المنظمة