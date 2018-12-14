شكرا لقرائتكم خبر عن القطن الكاميروني يحدد موعد مواجهة الإياب مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو فريق القطن الكاميرونى يوم 22 من ديسمبر المقبل وتحديدا فى تمام الخامسة مساءًا ، موعدا لإقامة مواجهة الإياب أمام الإسماعيلى ، فى إطار منافسات دور الــ32 ببطولة دورى أبطال افريقيا.
ووصلت بعثة الفريق الكاميرونى منذ ساعات استعدادا لخوض مواجهة الذهاب المقرر لها الأحد القادم بالبطولة.
ويتطلع لاعبو الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية باستاد الإسماعيلية تسهل من مهمة الفريق فى لقاء الإياب ولحصد بطاقة العبور للدور المقبل.
شكرا لقرائتكم خبر عن القطن الكاميروني يحدد موعد مواجهة الإياب مع الإسماعيلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .