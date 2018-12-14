شكرا لقرائتكم خبر عن القطن الكاميروني يحدد موعد مواجهة الإياب مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو فريق القطن الكاميرونى يوم 22 من ديسمبر المقبل وتحديدا فى تمام الخامسة مساءًا ، موعدا لإقامة مواجهة الإياب أمام الإسماعيلى ، فى إطار منافسات دور الــ32 ببطولة دورى أبطال افريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الكاميرونى منذ ساعات استعدادا لخوض مواجهة الذهاب المقرر لها الأحد القادم بالبطولة.

ويتطلع لاعبو الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية باستاد الإسماعيلية تسهل من مهمة الفريق فى لقاء الإياب ولحصد بطاقة العبور للدور المقبل.