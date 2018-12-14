شكرا لقرائتكم خبر عن هشام محمد : الأهلي أضاع فوزا عريضا علي جيما الاثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب هشام محمد لاعب فريق الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه علي جيما الاثيوبي بهدفين نظيفين ، مشيراً إلى أن الفريق كان قادراً على الفوز بأكثر من هدفين لخوص مباراة العودة بارتياح، خاصة أن الفريق كان الأفضل طوال اللقاء وسيطر على مجريات اللقاء.

وكان الاهلي قد حقق فوزاً مهماً على جيما ابا جعفار الأثيوبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الجمعة،بإستاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وأضاف هشام محمد في تصريحات لقناة الأهلي ، أن الفريق الاثيوبي قدم مستوي جيد عكس المتوقع، مؤكداً أن الفترة الحالية التي يمر بها الفريق صعبة للغاية بسبب ضغط مباريات الكثيرة ولكن الفريق يسير بخطى ثابتة.

وأكد لاعب الاهلي، أن اللاعبين جميعا يشعرون بالمسئولية في ظل الظروف الصعبة حيث لم يحصل اللاعبين على راحة يوم واحد.