شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 14 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 14 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات الخاصة بمواجهة القطن التشادى وتحديد موعد لقاء العودة بجانب افتتاح صالة الجمباز بالنادى.

الزمالك ينتظم فى معسكر التجمع بعد نهاية أزمة ملعب القطن

انتظم نادى الزمالك فى معسكر مغلق بالتجمع الخامس استعدادا لمباراة القطن التشادى، المقرر لها غدا السبت، فى ذهاب دور الـ32 للكونفيدرالية بعد نهاية أزمة ملعب المباراة وتحديد بتروسبورت لاستضافتها. ويخوض نادى الزمالك المباراة بقائمة تضم كلا من محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح و بهاء مجدى ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز وحازم إمام وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجانى ساسى ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحى وإبراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا وحميد أحداد وعمر السعيد وكاسونجو.

23 ديسمبر موعداً للقاء العودة بين الزمالك والقطن التشادى

أخطر مسئولو نادي القطن التشادي، إدارة نادي الزمالك بتحديد يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر موعدا للقاء الإياب لدور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الإفريقية بين الفريقين والتى سيسبق فيها أيمن حافظ المنسق العام بالزمالك البعثة لترتيب كافة إجراءات استقبالهم. ويلتقي نادى الزمالك مع بطل تشاد في السابعة مساء غدا السبت على ملعب بتروسبورت في لقاء الذهاب على أن يقام لقاء العودة في الموعد الذي حدده المنافس ويقوم الجهاز الإداري للفريق الأبيض بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة القلعة البيضاء إلى تشاد خلال الفترة المقبلة.

حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك، مساء اليوم، الجمعة، من أجل حضور افتتاح صالة الجمباز الدولية الجديدة بالقلعة البيضاء بعد الدعوة التى تلقاها من مجلس إدارة النادى.

كما تواجد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النواب داخل مقر نادى الزمالك استعدادا لافتتاح صالة الجمباز الدولية، وحرص أعضاء مجلس إدارة النادى الأبيض على استقبال الضيوف.



صالة جمباز الزمالك