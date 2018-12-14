شكرا لقرائتكم خبر عن الأنكل سبب استبدال حسام عاشور في مباراة الأهلي وجيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض حسام عاشور لاعب الأهلي إلى الإصابة بكدمة في الأنكل خلال مباراة فريقه أمام جيما الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. واضطر عاشور لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 64، وحل زميله هشام محمد بديلا له. ومن المنتظر أن يخضع عاشور لفحص طبي لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق.. وانتهت المباراة بفوز الأهلى 2-0.

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