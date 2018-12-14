شيماء سيف تعترف بكوارث المطبخ لأشرف عبد الباقي

كتبت: شرين طه

وحكت الفنانة شيماء سيف في برنامج "قهوة أشرف" الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي على قناة "الحياة"، عن علاقتها بالمطبخ بعد الزواج، وقالت "قعدت اعمل اكلات كل مرة تبوظ مني، جيت في يوم عملت اكلة حلوة اوي زي النت بالظبط، عملت صلصة المكرونة زي ما هو عايزها من غير توم جيت احط التوابل في بولة صغيرة ملقتش جبت كوباية حطيت الملح والكمون جيت أحطها في الحلة الكوباية اتكسرت جوة الحلة".

وتابعت "اشتريت اكل من برا حطيته ورميت الأكياس قعد ياكل ويقولي انتي اتحسنتي طب شرياه من مكان وانا اقول ابًدا".