كتب: شرين طه فاز النادي الأهلي المصري على نظيره جيما أبا جيفار الإثيوبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات دور 32 من دوري أبطال أفريقيا. أحرز أهداف المباراة ناصر ماهر في الدقيقة 6 ومروان محسن في الدقيقة 38.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي - جيما الإثيوبي (2-0) في دوري أبطال أفريقيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .