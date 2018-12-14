فخر العرب يحتفل بجائزة الأفضل في تغريدة على تويتر

كتبت: شرين طه
ونشر محمد صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" محتفلا بتتويجه بالجائزة للعام الثاني على التوالي.
وحقق الدولي محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب فى قارة أفريقيا لعام 2018، والمقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، والتي توج بها للعام الثاني على التوالي.
وتفوق صلاح في سباق الفوز بالجائزة على كل من الغاني توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد و المغربي مهدي بنعطية لاعب يوفنتوس والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول وكاليدو كوليبالي لاعب نابولي.
https://twitter.com/mosalah?lang=ar
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