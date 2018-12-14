جائزة BBC.. صلاح يتخطى تريكة وبركات ويكرر إنجاز أوكوشا ضمن 4 أرقام تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تُوج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رسميًا بجائزة أفضل لاعب إفريقي 2018، المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" للعام الثاني على التوالي.

صلاح تفوق على الرباعي المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي والسنغاليين ساديو ماني لاعب ليفربول وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي والغاني توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد.

وجاء فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي نظرًا لما قدمه العام الماضي سواء مع ليفربول أو المنتخب المصري، حيث حصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، بجانب أفضل لاعب في بريميرليج، وقيادة منتتخب بلاده للتأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا.

ويستعرض الخليج 365 في التقرير التالي، أربعة أرقام تاريخية حققها صلاح بعد حصوله على جائزة BBC:

- تكرار إنجاز نيجيري:

استطاع صلاح بعد فوزه بالجائزة للمرة الثانية على التوالي خلال عامي 2017 و2018 أن يعادل إنجاز النجم النيجيري السابق جي جي أوكوتشا.

ويعتبر أوكوتشا أول لاعب يتوج بالجائزة مرتين متتاليتين، في عامي 2003 و2004 خلال تواجده مع بولتون الإنجليزي.

- الأكثر تتويجًا:

بات صلاح متساويًا مع الثلاثي: النيجيري نوانكو كانو، النيجيري جي جي أوكوتشا، والإيفواري يايا توريه، ليصبح النجم المصري رابع لاعب في القارة السمراء يحقق الجائزة مرتين.

كانو أحرز الجائزة مرتين خلال عامي 1997 مع إنتر ميلان الإيطالي و1999 مع آرسنال الإنجليزي، بينما حصدها أوكوتشا خلال عامي 2003 و2004 مع بولتون، ويايا توريه في 2013 و2015 مع مانشستر سيتي.

- تخطي ثنائي الأهلي:

حقق صلاح إنجازا مصريا غير مسبوق بعدما تفوق على محمد بركات ومحمد أبو تريكة، ثنائي الأهلي السابق، بعدما حصد صاحب الـ26 عامًا الجائزة مرتين.

ويعتبر بركات أول لاعب مصري يحرز هذه الجائزة عام 2005 بعدما قاد فريقه للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

بينما نال أبو تريكة الجائزة عام 2008، متفوقًا على مواطنه عمرو زكي والنجم الإيفواري ديديه دروجبا والمهاجم التيجولي إيمانويل إديبايور.

- ليفربول الأكثر تتويجًا:

أصبح نادي ليفربول أكثر الأندية التي يتوج لاعبيها بالجائزة بواقع ثلاث مرات، حيث كان النجم السنغالي الحجي ضيوف أول لاعب من الريدز يتوج بالجائزة في 2002 قبل أن يفوز صلاح بآخر نسختين من الجائزة.

وانفرد الريدز بالرقم القياسي بعد تجاوز كل من تشيلسي وآرسنال وبولتون ومانشستر سيتي الإنجليزيين ومارسيليا الفرنسي والأهلي المصري، حيث حصد كل ناد الجائزة عن طريق لاعبيه مرتين.