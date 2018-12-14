عقب فوزه بجائزة BBC.. مكتشف صلاح لمصراوي: أتمنى تتويجه بالكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ مروة شاهين:

قال غمري السعدني، أول مدرب لصلاح في طفولته، إن فوز لاعبه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا من هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي ستحفزه على العودة لمستواه المتميز.

صلاح توّج مساء اليوم الجمعة للمرة الثانية على التوالي بجائزة بي بي سيBBC لأفضل لاعب في أفريقيا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأضاف السعدني، في تصريحات خاصة لمصراوي عقب تتويج صلاح بالجائزة ـ :"صلاح أُصيب بعدم توازن الفترة الماضية مما أدى إلى هزة قوية في مسيرته ولكن القدرات التي يتمتع بها قادرة على إعادته كأفضل لاعبين العالم الفترة المقبلة وننتظر من صلاح دائمًا الأفضل والتميز كما عودنا من قبل لإسعاد الملايين حول العالم".

وأتم أول مدرب لصلاح في طفولته حديثه بالتعبير عن أمنيته ببتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية في الموسم المقبل.