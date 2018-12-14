سلة طنطا تعبر قناة السويس في لقاء تحديد المراكز

طنطا وقناة السويس لكرة السلة كتب- صالح شحاته حقق فريق سلة طنطا رجال فوزًا مهما على هيئة قناة السويس بنتيجة 83/98 بصالة استاد طنطا، بعد مباراه مثيره وسريعه لتحديد ترتيب الفرق حتى المركز. وسوف تقام مباراة العوده بين الفريقين يوم الثلاثاء القادم بالاسماعيليه بدور الـ16 من البطولة. الـ16 من البطولة. جاء تفوق طنطا بعد تألق لاعبيه محمد فوده والأمريكي تيلور براون وثلاثيتهم البارعه وضمت تشكيلة طنطا كل من: مصطفى مجدى وإسلام خيرى وتامر عبدالرؤوف وعمرفتحى وعمرو نبيل ووليد فؤاد وأحمد سامح ومحمد صلاح ومحمد فوده رجل المباراه الأول وأحمد إبراهيم وتيلور براون تحت قيادة جهاز فنى برئاسة أحمد فوزى والمدرب محمد النيويهى والمدرب المساعد أحمد عبدالفتاح ومعهم مدرب الأحمال أحمد رجب وتامر سعد إداريا والإحصائي النشط عمرو فؤاد ود عمرو إبراهيم طبيبا.

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