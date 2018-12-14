سلة طنطا تعبر قناة السويس في لقاء تحديد المراكز

طنطا وقناة السويس لكرة السلةكتب- صالح شحاته
حقق فريق سلة طنطا رجال فوزًا مهما على هيئة قناة السويس بنتيجة 83/98 بصالة استاد طنطا، بعد مباراه مثيره وسريعه لتحديد ترتيب الفرق حتى المركز.
وسوف تقام مباراة العوده بين الفريقين يوم الثلاثاء القادم بالاسماعيليه بدورالـ16 من البطولة.
جاء تفوق طنطا بعد تألق لاعبيه محمد فوده والأمريكي تيلور براون وثلاثيتهم البارعه
وضمت تشكيلة طنطا كل من: مصطفى مجدى وإسلام خيرى وتامر عبدالرؤوف وعمرفتحى وعمرو
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