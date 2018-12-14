أحمد حجازي أساسيًا في تشكيل ويست بروميتش أمام شيفيلد في الشامبيونشيب

أحمد حجازي لاعب وست بروميتش كتب- محمد معتز صلاح الدين: يستعد فريق ويست بروميتش الذي يلعب له محترفنا أحمد حجازي أمام نظيره شيفيلد يونايتد، الساعة العاشرة إلا ربع ضمن الجولة الثانية والعشرين من منافسات ربع ضمن الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى"شامبيونشيب". وشهد التشكيل الرسمي لويست بروميتش تواجد أحمد حجازي أساسيًا أمام شيفيلد يونايتد. ويحتل ويست بروميتش المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد ٣٦ نقطة.

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