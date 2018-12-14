إبراهيم الكفراوي رئيسًا لبعثة الأهلي في إثيوبيا

إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهليكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي تتجهخلال أيام إلى إثيوبيا استعدادًا لمواجهة فريق جيما الإثيوبي، الجمعة القادم، في إياب دور الـ32 بدوري
وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على جيما الإثيوبي، مساء اليوم الجمعة، بهدفين دون رد. سجّلهما ناصر ماهر ومروان محسن في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.
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