مدرب جيما : قدمنا مباراة جيدة أمام نادى القرن

الأهلي وجيما الأثيوبيكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
أكد مدرب جيما الاثيوبى، أن فريقه لا يملك الخبرة الكافية نظرا لمشاركته لأول مرة في هذا الدور، مشددا أن فريقه رغم ذلك قدم مباراة جيدةأمام بطل القرن.
وقال مدرب جيما عقب المباراة :"في مباراة العودة سنلعب بشكل هجومي اكثر ..لم نفقد الأمل
وفاز الأهلي علي جيما الأثيوبي بهدفين نظيفين في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب في ذهاب دور ال٣٢ لبطولة دورى ابطال افريقيا.
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