محمد يوسف: الفوز على جيما خطوة مهمة.. وكنت أتمنى زيادة الأهداف

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الفريق حقق نتيجة طيبة بالفوز على جيما الإثيوبي، اليوم، بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

واضاف: “كنت أتمني زيادة حصيلة الأهداف اليوم من أجل انهاء الأمر مبكرًا قبل لقاء العودة في اثيوبيا ولكن لم يحالفنا التوفيق في ذلك.”

وأوضح أن الفريق أهدر العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة سواء بسبب غياب التركيز او فقدان الثقة لدى بعض اللاعبين. مؤكدًا أن هناك بعض الفرص تم إهدارها أيضا نتيجة لأخطاء في التعامل معها، وهو الأمر الذي

يحتاج إلى مزيد من التدريبات خلال الفترة المقبلة لمواجهته. مؤكدًا أن الفترة التي تولّى فيها المهمة بشكل مؤقت لم يسعفه الوقت لعلاج جميع الأخطاء بسبب ضغط المباريات في ظل خوضها كل 3 أيام.

وأشار المدير الفني المؤقت للأهلي، إلى أن الفريق أغلق ملف البطولة الإفريقية، وسيبدأ التفكير في مباراة النجوم المقرر لها يوم الإثنين المقبل. مؤكدًا أنه يتطلع لتجهيز بعض اللاعبين المصابين من أجل الاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار يوسف، إلى أنه سعيد بالمستويات التي

يقدمها وليد سليمان، نجم الفريق. مؤكدًا أن اللاعب قيمة كبيرة، ويمتلك تاريخًا كبيرًا بعد المستويات التي قدمها خلال السنوات التي ارتدى فيها قميص الأهلي مشددًا على أن اللاعب له دور ملموس مع الأهلي محليًا وإفريقيا طوال السنوات الماضية.

وأوضح أن «وليد» يعاني مثل زملائه من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات، بالاضافة إلى شكواه من بعض الآلام فى القدم. ولكن الجهاز الفني يسعى دائما لتجهيزه مع الحفاظ على تواجده باستمرار فى الحسابات الفنية، وهو ما دفعه لمنحه مزيدًا من الراحة اليوم في بداية المباراة أمام جيما قبل الاستعانة به في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأتم يوسف: “تركيزنا فى الوقت الحالى على اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق ولم يحن الوقت للحديث عن موقف اللاعبين المعارين وغيرها من الأمور الفنية.”