سيد عبد الحفيظ: عودة المصابين ستعزز قوة الأهلي .. وأشكر اللاعبين

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب جيما ابا جيفار الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال عبد الحفيظ عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب وكنت أتمنى أن يزيدلكن هذه هي الكرة والفوز بهدفين أفضل من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف".
وأضاف: "عددنا قليل في الفريق لكن في النهاية لدينا هدف والتضحيات تسهل علينا واللاعبون قدموا مباراة جيدة".
وتابع: "الكرة الأثيوبية جيدة للغاية، لكن عودة
وأوضح: "خضنا 5 مباريات من أصل 9، وتحتاج إلى القلب الجامد سنواجه النجوم ثم نسافر إلى أثيوبيا، ثم نعود إلى مباراة إنبي".
وواصل: "لا يوجد أمامنا أي حل غير الفوز بالروح والعزيمة والقتال في الملعب، على الرغم من النقص الذي يعاني منه الفريق، والهدف مهما منه كبير لذلك التضحيات تكون هينة"
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