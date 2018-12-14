هشام محمد: أغلقنا صفحة "جيما" وتركيزنا في مباراة النجوم

هشام محمد لاعب الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

أبدى هشام محمد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق، اليوم، أمام جيما الإثيوبي بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال إن الفرص التي أتيحت كانت كفيلة لمضاعفة الأهداف، لكن في النهاية النتيجة تعد جيدة وسط الظروف

الحالية.

وأضاف أن جيما ظهر بصورة جيدة وغير متوقعة وأثبت أنه فريق محترم، ولديه رؤية داخل الملعب، وجيد في نقل الكرة بصورة جماعية، مما صعب المهمة على الأهلي خاصة في الشوط الثاني.

وأشار هشام محمد إلى أن الأهلي يمر

حاليًا بفترة صعبة نتيجة لضغط المباريات ولتعرض العديد من اللاعبين للإصابات والغيابات. مؤكدًا أن القادم أفضل وأن أهم شيء هو تجاوز هذه المرحلة وتحقيق أهدافها.

وقال لاعب خط وسط الفريق، إن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا صفحة مباراة جيما بعد دقاق من انتهائها للتركيز في مباراة النجوم، يوم الاثنين القادم، في الدوري ومن بعدها العودة للتفكير في مباراة العودة أمام جيما بإثيوبيا.