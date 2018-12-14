- 1/2
- 2/2
أبدى هشام محمد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق، اليوم، أمام جيما الإثيوبي بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
وقال إن الفرص التي أتيحت كانت كفيلة لمضاعفة الأهداف، لكن في النهاية النتيجة تعد جيدة وسط الظروفالحالية.
وأضاف أن جيما ظهر بصورة جيدة وغير متوقعة وأثبت أنه فريق محترم، ولديه رؤية داخل الملعب، وجيد في نقل الكرة بصورة جماعية، مما صعب المهمة على الأهلي خاصة في الشوط الثاني.
وأشار هشام محمد إلى أن الأهلي يمر
وقال لاعب خط وسط الفريق، إن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا صفحة مباراة جيما بعد دقاق من انتهائها للتركيز في مباراة النجوم، يوم الاثنين القادم، في الدوري ومن بعدها العودة للتفكير في مباراة العودة أمام جيما بإثيوبيا.
شكرا لقرائتكم خبر عن هشام محمد: أغلقنا صفحة "جيما" وتركيزنا في مباراة النجوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .